Трое рабочих получили смертельные ожоги на комбинате в Оренбургской области

Трое рабочих получили ожоги в цеху металлургического комбината в Оренбургской области.

"Организовано расследование причин произошедшего", - сообщает АО "Уральская сталь" на официальной странице в соцсети в "ВКонтакте".

ЧП произошло 15 октября. Два сотрудника подрядной организации и работник предприятия в одном из цехов комбината при проведении работ по очистке оборудования получили ожоги. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, где им была оказана вся необходимая помощь. Несмотря на это, спустя сутки в медучреждении они скончались.

В январе в Норильске двое рабочих Надеждинского металлургического комбината пострадали из-за кислоты. 26- и 31-летний мужчины получили химические ожоги.