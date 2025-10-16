Алексей Текслер выступил на площадке международной конференции «Петровские чтения»

XIII Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения. Духовно-нравственные ценности в современном российском обществе в свете 80-летия Великой Победы» состоялась во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе в Магнитогорске.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках открытия этого форума выступил с приветствием к его участникам.

«Сегодня как никогда остро мы осознаем уроки истории и понимаем свою ответственность за будущее Отчизны. Мы гордимся духовными лидерами прошлого, чьи судьбы тесно связаны с нашем краем. Они показывают пример служения своему народу, указывают на единственно верный путь развития общества – мир и согласие между нациями и конфессиями, сплоченность людей ради защиты интересов страны, сохранения веры, традиций и культуры наших народов», - сказал губернатор Южного Урала.

Перед началом работы конференции Алексей Текслер осмотрел выставку, развернутую во Дворце культуры металлургов. Экспозиция посвящена 100-летию со дня преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

«Петровские чтения приобрели международное значение. Чтения проходят в рамках празднования Дней святых Челябинской митрополии. Список этих святых возглавляет священномученик Петр — митрополит Крутицкий, который здесь, на Южном Урале, пострадал за веру Христову», — рассказал уральским журналистам митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Глава Челябинской области в ходе выступления на площадке конференции напомнил, что в трудные времена вера и духовность играют ключевую роль в единении народа. Так, например, во время Великой Отечественной войны, когда советская власть, осознав важность духовной поддержки, восстановила патриаршество. По мнению губернатора, сохранение духовных основ и исторической памяти особенно важно и в наше время:

«Сегодня казаки нашего региона с честью выполняют свой долг на передовой специальной военной операции. На фронт ушли и многие священники и имамы. Они постоянно поддерживают наших бойцов. Южноуральские храмы и мечети стали центрами сбора гуманитарных грузов. Повсеместно эту работу координируют служители церкви, и в этом плане я благодарен архиереям Русской православной церкви, Владыкам Алексию, Зосиме и Павлу, муфтию Ринату-хазрату и всем неравнодушным верующим», - отметил Алексей Текслер.

Главный муфтий Уральского федерального округа Ринат хаджи-хазрат Раев также подчеркнул единство представителей разных конфессий в том, чтобы внести свой вклад в общую победу страны и сегодня.

«Ключевые ценности не только консолидируют наше общество — многие служат прочным фундаментом для дальнейшего развития демократического государства, становятся основной гражданской солидарности», — отметил главный муфтий УрФО Ринат хаджи-хазрат Раев.

Представительство на площадке «Петровских чтений» широкое. В работе конференции принимают участие Митрополит Челябинский и Миасский Алексий, Главный Муфтий Уральского региона Ринат хаджи-хазрат Раев, и.о. главы города Магнитогорска Антон Хватков, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, представители духовенства, научного сообщества, образовательных учреждений и общественных организаций.

Формат проведения конференции предполагает проведение дискуссионных площадок, посещение памятных мест, проведение семинаров и мастер-классов для сотрудников сферы образования, культуры и социальных учреждений, концерты, организацию лекций преподавателей ведущих церковных и светских высших учебных заведений и др.

Также в рамках мероприятия губернатор Алексей Текслер провел награждение общественных и религиозных деятелей, внесших значительный вклад в поддержку специальной военной операции.

Знак отличия Челябинской области «За содействие специальной военной операции» был вручен Епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Зосиме, генеральному директору ООО «УралЭнергоРесурс» Антону Зубкову, ректору Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Дмитрию Терентьеву и председателю совета стариков Оренбургского казачьего войска Александру Егорову.

Также из рук губернатора Челябинской области Почетные грамоты и Благодарности получили деятели сферы образования и культуры за их вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи.