Ситуация с топливом на большинстве АЗС "Ликом" в Пермском крае стабилизировалась

Ситуация с топливом на большинстве автозаправочных станций сети "Ликом" в Пермском крае стабилизировалась. Перебои с бензином и дизельным топливом на АЗС сети есть лишь в Оханске, сообщает "Ъ".

Из-за особенностей дороги туда они будут сняты на следующей неделе.

О проблемах с топливом на некоторых АЗС в Пермском крае сообщалось в начале октября. Ограничения, в частности, были введены на АЗС сети "Ликом" в ЗАТО "Звездный". Пермская сеть АЗС "Нефтехимпром" ввела лимит на продажу бензина АИ-92 — не более 40 литров топлива на человека.