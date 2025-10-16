Астраханские МФЦ в 2025 году уже обработали свыше 1600 обращений от воннослужащих и членов их семей

Астраханские МФЦ – в числе лидеров в стране по предоставлению мер поддержки для участников СВО и их семей. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Астраханская область заняла седьмое место в России по этому показателю с результатом в 74,4%.

Каждый день в офисах многофункциональных центров бойцы, ветераны и их близкие могут оформить до 15 мер поддержки регионального и муниципального уровней. Одной из самых популярных услуг является оформление единовременной денежной выплаты для ветеранов боевых действий.

Сегодня в 19 филиалах и 65 подразделениях МФЦ, находящихся в разных районах Астраханской области можно получить необходимую помощь в режиме «одного окна» в короткие сроки без посещения нескольких ведомств.

Только с начала этого года специалисты многофункциональных центров приняли свыше 1600 обращений от защитников и членов их семей.