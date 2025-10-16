Сейм Латвии признал язычество официальной религией

Латвийский парламент принял закон, утвердивший неоязыческий культ "Диевтуриба" в качестве официальной религии. Это решение стало исторической вехой: впервые страна с христианской историей признала официальной религией язычество.

Законопроект был внесен еще в 2022 году. Он закрепляет за общиной юридический статус, защищает ее название, "священные места", святилища и ритуальные предметы, а также гарантирует право на самоуправление в соответствии с уставом. У жрецов появляется право юридической регистрации браков. "Духовную поддержку" своего жреца смогут получать военные латвийской армии, заключенные и пациенты больниц. Имена жрецов будут внесены в официальный реестр священнослужителей, который ведет министерство юстиции.

Политолог Сергей Михеев считает, что это последовательная западная тенденция по разрушению христианских основ цивилизации. Еще в конституции ЕС не упомянули о христианских корнях Европы. А современное неоязычество тесно переплетается с неонацизмом.

В Латвии доминирующей религией является лютеранство, что обусловлено сильными историческими связями со странами Северной Европы и северной Германией. Христианизация Латвии произошла позже почти всех стран и регионов Европы.