Посетителей эвакуировали из выставочного центра "Крокус Экспо"

Людей массово эвакуировали из выставочного комплекса "Крокус Экспо" в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "Москва 24".

Посетители в спешке покидали здание, многие выбегали на улицу без верхней одежды.

Как выяснилось позднее, тревога была ложной, посетителей запустили обратно в павильон.

Напомним, 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК РФ, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.