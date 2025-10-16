Александр Моор работает в Москве на Российской энергетической неделе

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Москве на Российской энергетической неделе. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Моор сообщил, что принял участие в заседании Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

"На встрече обсудили новые шаги по укреплению технологического суверенитета. На основе утвержденных дорожных карт – комплексных планов по замещению иностранного оборудования – создаются отечественные технологии и производства. Один из примеров – тюменский завод роторно-управляемых систем, открытый в этом году. Тюменская область поддерживает инициативу создания Межотраслевого совета по технологическому лидерству. Готовы предложить площадку региона и потенциал нефтегазового кластера для его работы", - заявил губернатор в своем Telegram.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

В Форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты