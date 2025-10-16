Юрий Моисеев вручил награды победителям премии "Калужский бренд-2025"

Награждены победители премии «Калужский бренд-2025». Премию лучшим предприятиям и организациям области уже в 19-й раз вручает медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

В этом году она приурочена к столетию газеты. В торжественной церемонии принял участие председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, вручивший награды победителям в номинациях «Страховые и банковские услуги» и «Предприятия строительной сферы».

«Прекрасно, когда открытым голосованием калужане могут определить, какой бренд является самым узнаваемым. Это очень важно и для людей, и для самих предприятий», – подчеркнул председатель Думы.

Звания «Калужский бренд» были удостоены: филиал «ФОРА-БАНК», Газэнергобанк, дополнительный офис «НОВИКОМБАНК», «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», федеральная компания DOGMА - Проект ЖК «Космопарк», Калуга ТИСИЗ, «Стройальянс», Строительная компания «Дом Мечты» и Строительная компания «ФРАКЦИЯ». Юрий Моисеев пожелал призёрам и победителям успехов, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Калуги и калужан.