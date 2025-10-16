СМИ: Владимир Черепанов уходит с поста первого замглавы аппарата губернатора Среднего Урала

Владимир Черепанов отказался от должности первого замруководителя аппарата губернатора Свердловской области.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, Черепанов написал заявление об уходе по собственному желанию. Якобы это связано со сменой руководства, когда на место главы аппарата, замглавы губернатора вместо ушедшего в отставку Ивана Детчени пришел бывший депутат заксобрания Сергей Никонов. По словам источника, сейчас последний собирает собственную команду.

Напомним, что свою должность Черепанов занимал с ноября 2024 года. До этого он 16 лет проработал в аппарате полпредства УрФО, дослужившись до начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики.

Накануне.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики региона.