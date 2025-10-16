"Букет от поклонника" обернулся для девушки из Челябинска потерей 2 млн рублей

В Челябинске 10-классница одной из школ Ленинского района стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками цветочного магазина. Об этом Накануне.RU сообщили в МВД России по региону.

Девушке сообщили о "букете от поклонника" и попросили назвать код из СМС. После этого к схеме подключились лжесотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Злоумышленники убедили школьницу, что она и ее отец могут понести ответственность, и под этим предлогом вынудили перевести более 2 млн рублей со счетов родных на "безопасный" счет. Деньги она переводила с телефонов отца и дедушки. В момент последнего перевода она засомневалась и рассказала о случившемся родителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.