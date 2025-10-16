В Кремле призвали генсека НАТО не оскорблять российских лётчиков и моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о словах генсека НАТО Марка Рютте о российских лётчиках.

"Оскорбления Рютте в адрес российских лётчиков и моряков говорят о том, что он ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил", - приводит ТАСС слова Пескова.

Так он прокомментировал заявление Рютте о том, что российские пилоты истребителей якобы неумело управляют ими, а капитаны судов якобы не умеют опускать якорь.