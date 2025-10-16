Администрация Тобольского района выплатит компенсацию за овец

Тобольский районный суд удовлетворил иск заместителя межрайонного прокурора о взыскании материального ущерба с администрации Тобольского муниципального района. Местный бюджет должен выплатить 275 тысяч рублей жителю поселка Прииртышский Геннадию Я., у которого безнадзорные собаки загрызли 11 овец, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-

Инцидент произошел 18 апреля 2025 года на территории личного подворья истца в поселке Прииртышский. После нападения животных владелец обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Проверка показала, что в поселке появились чипированные, но безнадзорные собаки.

Суд установил, что администрация Тобольского района знала о проблеме - в 2024-2025 годах в адрес жилищно-коммунального хозяйства поступило 7 заявок на отлов безнадзорных животных с территории Прииртышского. Оценив доказательства, суд пришел к выводу, что именно местная администрация как представитель органа местного самоуправления несет ответственность за ущерб, причиненный в результате нападения безнадзорных животных.