Астраханскую семью - победителя Всероссийского конкурса поздравил Игорь Бабушкин

В национальном центре «Россия» сегодня чествуют лучшие семьи страны. В их числе и астраханцы, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Отметим, что с этого года была введена новая категория - «Семья защитника Отечества». Этих победителей наградил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всероссийский конкурс «Семья Года» проводится уже 10-й раз при поддержке нацпроекта «Семья». В этом году свыше 10 тысяч участников. Победителями стали 89 семей, в 85% из которых – трое и больше детей.

"Рад сообщить, что одними из лучших в номинации «Многодетная семья» стали наши земляки Дмитрий и Раксана Михайловы - Саманбетовы. Вместе они больше 20 лет. Глава семьи трудится слесарем, супруга – учителем в школе. Пара воспитывает четверых прекрасных детей. Поздравляем и гордимся!", - написал Игорь Бабушкин.

«У нас в России много семей, которые гордятся своими героями и стремятся быть полезными Родине. Они не только поддерживают воинов, но активно участвуют в жизни своих регионов, в волонтёрских и общественных движениях, собирают гуманитарную помощь для фронта и воспитывают настоящих патриотов», - отметил Игорь Бабушкин.