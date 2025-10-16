В Пермском крае студентка перевела мошенникам 1,3 миллиона, "спасая" родителей от уголовной ответственности

В Пермском крае 19-летняя студентка из Соликамска перевела мошенникам 1,3 млн руб., "спасая" родителей от уголовной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Девушка в конце сентября получила звонок от мужчины, который выдал себя за представителя вуза и предложил зарегистрироваться в "учебной базе". Девушка действительно была студенткой университета, и, не сомневаясь в полученной информации, продиктовала звонившему код из смс-сообщения. Далее с ней связался "специалист службы безопасности" и сообщил, что злоумышленники получили доступ к личному кабинету на портале "Госуслуг" и скачали персональные данные. Кроме этого, девушку напугали тем, что на ее родителей был оформлен кредит, которым финансируют террористические организации.

Звонившие предупредили студентку, что за пособничество преступникам ее близким грозит уголовная ответственность.

Желая спасти отца и мать от неприятностей, молодая жительница Соликамска стала действовать строго в соответствии с поступающими указаниями по телефону. Имея свободный доступ к банковским приложениям родных, за несколько операций она перевела на неустановленные счета 1,3 млн рублей.

Спустя некоторое время семья, осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.