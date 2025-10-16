В Екатеринбурге здание спортивного клуба "Ратиборец" отдали спортшколе "Динамо"

В Екатеринбурге спортивная школа "Динамо" получила в свое распоряжение инфраструктуру спортивного клуба "Ратиборец".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, здание на улице Серова, 8а передано в муниципальную собственность. В мэрии отметили, что раньше у воспитанников "Динамо" не было своей площадки для проведения соревнований. Теперь спортсмены смогут заниматься и соревноваться в зале площадью около тысячи квадратных метров, а также пользоваться инфраструктурой клуба.

Как рассказал директор спортшколы "Динамо" Александр Соболев, передача здания в муниципальную собственность никак не повлияла на тренерский состав и расписание занятий. Клиенты, которые посещали спортклуб "Ратиборец", смогут заниматься единоборствами как и прежде. Что касается воспитанников, то набраны две бюджетные группы, которые бесплатно будут заниматься карате и кикбоксингом.

Соболев уточнил, что название объекта останется прежним – "Ратиборец", а официально по документам здание будет именоваться как спортивная школа "Динамо".