16 Октября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Более 200 площадок для реализации бизнес-идей доступны на Инвестиционной карте Астраханской области

Инвестиционная карта — это платформа, созданная по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Карта упрощает поиск инвестиционных площадок, а также позволяет оценить потенциал развития будущего проекта. На ней отображены готовые промышленные площадки, свободные помещения и здания для малого бизнеса, земельные участки под строительство и сельское хозяйство. Об этом сообщает минэкономразвития Астраханской области.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Сейчас на инвесткарте региона представлены 203 инвестплощадки, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

У каждой есть свой паспорт с данными о местоположении, инфраструктуре, условиях присоединения к инженерным коммуникациям, меры господдержки и контактные номера, а также фотографии территории, зданий и сооружений.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Недавно на карте появился новый раздел с готовыми инвестпредложениями, разработанными с учётом ресурсного потенциала Астраханской области. Это проекты, связанные с созданием логистических хабов, развитием туристического кластера, переработкой рыбы и овощей. Инвестор может выбрать не только площадку, но и перспективную бизнес-нишу, получив при этом полный пакет сопровождения.

Инвесткарта региона доступна на сайте Корпорации развития Астраханской области, которая входит в экосистему «Мой бизнес». Сейчас на сопровождении Корпорации находятся 37 проектов с общим объёмом инвестиций более 63 млрд рублей.

инвесткарта астраханской области, игорь бабушкин


