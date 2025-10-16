Прокуратура пресекла вывод почти 18,5 млрд рублей из ГК "Домодедово"

Прокуратура предотвратила возможный перевод почти 18,5 млрд рублей из группы компаний "Домодедово" в пользу бывшего бенефициара предприятия.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в конце 2024 года бывший владелец группы компаний "Домодедово" заключил договор на выделение ему реального займа в размере около 18,5 млрд рублей. Поручителями по этому соглашению были определены семь производственных предприятий аэропорта.

"В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заемных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами", - сообщили в надзорном ведомстве.

В сентябре суд отклонил апелляции бывших владельцев аэропорта Домодедово на решение о национализации их актива. Решение о национализации аэропорта Домодедово было принято судом 17 июня 2025 года, дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг".

Поводом для иска стало двойное гражданство собственников: Дмитрий Каменщик является не только россиянином, но и гражданином Турции и ОАЭ, а его партнер по бизнесу Валерий Коган – подданным Израиля. Иностранцы, согласно действующему законодательству, должны иметь особое разрешение от правительства России на владение стратегическими предприятиями (а аэропорт Домодедово таковым является). У Каменщика и Когана таких разрешений не было.

В конце июля совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что "готов взяться за Домодедово".