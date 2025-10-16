16 Октября 2025
Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев поздравил победителей Всероссийского конкурса: Горжусь Оренбуржьем и семьями, которые у нас живут!

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев поздравил семью Бледных из Пономаревского района с победой во Всероссийском конкурсе «Семья года». Накануне в Москве прошла церемония награждения финалистов.

"Лучшими хранителями традиций признаны наши оренбуржцы. Всего же в этой номинации победителями стали 20 семей. Уверен, жюри было непросто. Заявок на конкурс в этом году было подано более 10 тысяч. Горжусь Оренбуржьем и семьями, которые у нас живут!", - написал в своем телеграмм-канале Евгений Солнцев.

Напомним, всероссийский конкурс «Семья года» проводится по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ с 2016 года по пяти номинациям. Из числа победителей регионального этапа выбирается семья, которая представляет субъект РФ на федеральном уровне.

(2025)|Фото: fond-detyam.ru

В 2025 году это право было предоставлено семье Бледных из Пономаревского района и по результатам федерального конкурса оренбуржцы стали победителями в номинации «Семья – хранитель традиций» Всероссийского конкурса «Семья года». 

Сергей Михайлович и Александра Петровна Бледных воспитывают четырех дочерей. Истинной традицией семьи является изготовление настоящих, вкусных сыров «Деминские Зорьки». В хозяйстве содержат высокоудойных коров айширской породы. Из молока готовят йогурты, творог на закваске, разнообразные виды сыров: качотта, моцарелла, буррата, страчателла, рикотта, брынза, сыр для жарки – халуми, а также сыры с плесенью – камамбер и бри. Эта продукция пользуется большим спросом.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Оренбургские семьи ежегодно принимают участие в конкурсе и становятся победителями. В 2016 году семья Заводчиковых из Оренбурга стала победителем в номинации «Золотая семья России», семья Барденцевых из г. Гая заняла призовое место в специальной номинации – «Народная симпатия»; в 2017 году семья Логачевых из Илекского района – «Сельская семья»;
в 2018 году семья Кузеновых из Оренбурга – «Золотая семья России»; в 2019 году семья Гарехт из Оренбурга – «Семья – хранитель традиций»; в 2020 году семья Бородиных из Оренбургского района – «Сельская семья»; в 2021 году семья Мурзиных из Оренбургского района – «Молодая семья»; в 2022 году семья Евдокимовых из Оренбурга – «Золотая семья»; в 2023 году семья Анисимовых из Бугуруслана – «Многодетная семья»; в 2024 году семья Гнедаш из Оренбурга – «Молодая семья».

В Оренбуржье сейчас многодетные семьи составляют 12% от общего количества семей с детьми, число которых выросло за последние десять лет в 1,7 раза и сегодня составляет около 32 тысяч семей. Каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье.

