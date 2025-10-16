16 Октября 2025
Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Учредителя завода "Телта" Игоря Морозова приговорили к семи годам колонии

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор учредителю пермского телефонного завода "Телта" Игорю Морозову, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Суд по итогам рассмотрения уголовного дела о хищении 33,8 млн рублей при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов назначил Морозову семь лет колонии.

"Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии Игоря Морозова, со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Его заместитель Алексей Высоков получил семь лет шесть месяцев колонии строгого режима, главный бухгалтер предприятия Елена Гришина осуждена на семь лет шесть месяцев колонии общего режима. Бывшему ведущему специалисту Минобороны России Алексею Пальмову суд назначил пять лет условно, со штрафом 500 тыс. рублей и с испытательным сроком пять лет", - говорится в сообщении

Высокову и Гришиной также назначены штрафы в размере 900 тыс. рублей и запрещено заниматься административно-хозяйственной деятельностью на срок три года. В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Морозову 8 лет колонии, а его заместителю и главному бухгалтеру с учетом ранее полученных сроков за дачу взяток чиновнику Минобороны РФ - 9 и 8,5 года колонии общего режима соответственно. Для Пальмова прокуратура просила пять лет шесть месяцев колонии.

Вместе с тем почти все подсудимые настаивали на своей непричастности к инкриминируемым им преступлениям, мотивируя свою позицию тем, что при исполнении гособоронзаказа они заранее понимали, что для завода этот заказ является убыточным, а вследствие этого в ходе его исполнения красть было нечего. Защита подсудимых в свою очередь просила суд вынести оправдательный приговор.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении руководителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" начался в конце марта этого года. После оглашения обвинительного заключения Гришина заявила, что не совершала вмененного ей преступления, поскольку никого не обманывала и ничьим доверием не злоупотребляла, в сговор не вступала ни с кем, корыстную цель не преследовала. По ее словам, следствие сделало ошибочные выводы. Морозов и Высоков также заявили о непризнании вины, а Пальмов, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заявил, что признает вину частично.

Изначально дело поступило 3 сентября 2024 года для рассмотрения по существу в Таганский суд Москвы. Но суд установил, что деньги передавались с юридического адреса, подсудность которого относится к Мещанскому суду. Так как районный суд не может передать другому районному суду материалы уголовного дела, решение о подсудности должен был определить Верховный суд РФ, который в свою очередь направил материалы в Мещанский суд. Подсудимые просили изменить подсудность, так как практически все свидетели по делу, имеющие отношение к подготовке документации и производству телефонных аппаратов "ТА-88", проживают в Перми, либо на территории области.

По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 33,8 млн рублей, которые распределили между собой. Помимо этого, гендиректор завода "Телта" и главный бухгалтер признали вину, написали явку с повинной и сотрудничали со следствием по делу о взятке экс-начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину, который уже осужден за взяточничество.

Теги: Телта, Игорь Морозов, Алексей Высоков, Елена Гришина, Минобороны РФ


