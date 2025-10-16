В Перми четырех мигрантов выдворили из страны по итогам рейда

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю, военно-следственного отдела СКР и полиции провели в Перми рейд по выявлению незаконных мигрантов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

Проверку правоохранители провели на строительных площадках и предприятиях общепита. К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли 149 человек. Четырех иностранцев выдворили за пределы РФ.

Также были установлены восемь уроженцев из Центральной Азии, которые уклонялись от постановки на воинский учет и призыва на военную службу. Они в сопровождении полиции доставлены в военный комиссариат Свердловского и Ленинского районов Перми.