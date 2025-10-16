Следователи проверят, почему жители Курганово под Екатеринбургом регулярно остаются без света

Следственный комитет проверит, из-за чего жителям села Курганово Полевского муниципального округа постоянно отключают электричество. Страдают от этого не только частные дома, но и объекты социальной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы и больницы.

Ранее Telegram-канал Ural Mash рассказал со ссылкой на местных жителей, что в селе электричество отключают по 10 раз в день, из-за чего людям приходится жить при свечах, а еду и воду греть на костре.

"По поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области по данной ситуации территориальным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей)", - сообщили в пресс-службе областного СКР.

Следователи установят все обстоятельства ситуации, а также дадут объективную правовую оценку.

До этого жители села заявляли, что перебои с электричеством возникли еще летом из-за ремонта базы отдыха "Трубник", куда тянули электричество. "Под удар" якобы попали и соседние деревни. В совокупности, без света, по словам свердловчан, уже несколько месяцев сидит около 9 тыс. человек. Месяц назад губернатор Денис Паслер обещал завершить все работы до отопительного сезона, однако ремонт продолжается, отключение электроэнергии, как заявляют сельчане, происходит каждые полчаса, и из-за скачков напряжения на днях произошел пожар, который уничтожил три дома.

Глава Курганово подтвердил, что работы затягиваются, и попросил сельчан подождать еще немного. В "Россетях" также подтвердили, что перебои происходят из-за подключения туробъекта к электросетям. Сейчас местные жители готовят иск и намерены обращаться в суд.