16 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме заявили, что россияне должны жить в бедности для повышения демографии

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, россияне должны жить в бедности.

По его мнению, повышение уровня жизни не приводит к росту рождаемости. Парламентарий отметил, что мировой опыт говорит об одном — "чем лучше люди живут, тем меньше они рожают". Матвейчев добавил, что самая большая рождаемость фиксируется в бедных странах, а самая плохая — в богатых.

"Поэтому все разговоры о том, что "а дайте нам квартиры", "а дайте нам пособия", "а дайте нам [еще что-то]”, и тогда мы соизволим вам родить — это все лукавство", — заявил депутат во время обсуждения в Общественной палате по поводу закона о запрете склонения к абортам. Его слова приводит RTVI.

Как писало Накануне.RU, исторический провал рождаемости, вызванный кризисом 90-х годов, сегодня пытаются компенсировать масштабными финансовыми вливаниями. В проекте бюджета на три года заложено более 10 трлн рублей на демографические программы. При этом воспроизводство населения, при котором на одну семью должно приходиться не менее двух детей, последний раз наблюдалось в 1970-х годах. С 2015 года страна переживает планомерный спад, хотя количество многодетных семей за последнее десятилетие выросло более чем вдвое и достигло 2,65 миллиона. И увеличение размера материнского капитала почти до миллиона рублей не стало переломным моментом. Возможно, дело в том, что жилье при этом дорожает куда быстрее.

