Глава ФСБ: Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока"

У ФСБ России есть данные о подготовке британскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток".

Атаки могут быть совершены с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Совместно с МИ-6 планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры», - приводит его слова РИА Новости.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась нанести удары по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".