В Екатеринбурге спасли 5-летнюю девочку, проглотившую 10 магнитных шариков

В Екатеринбурге врачи-хирурги спасли 5-летнюю девочку, которая проглотила 10 магнитных шариков.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, операцию проводили специалисты детской городской клинической больницы №9. Из желудка маленькой Ульяны извлекли магниты, которые соединились друг с другом через стенки внутренних органов и повредили их.

Медики отмечают, что цепочка опасных предметов длиной 5 сантиметров могла привести к перитониту и гибели ребенка. Детские врачи провели юной пациентке полный комплекс исследований с помощью современного оборудования и затем прооперировали девочку.

По завершении операции Ульяна еще 10 дней получала консервативное лечение в отделении неотложной хирургии, после чего ее выписали домой. Теперь жизни ребенка ничего не угрожает.