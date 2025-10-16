Жители Тюменской области за неделю потеряли от мошенников более 31 миллиона рублей

За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 97 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных средств превысила 31 миллион рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

Наибольший ущерб в одном из эпизодов составил 4,1 миллиона рублей. В другом случае неизвестный, представившись сотрудником ФСБ, позвонил супругам-пенсионерам. Путем введения их в заблуждение и под предлогом предотвращения посредничества ВСУ, он убедил потерпевших перечислить более 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.