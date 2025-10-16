В южноуральском городе модернизируют систему водоснабжения

В Златоусте проходит масштабная модернизация системы водоснабжения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На улице Олимпийской ведется замена магистрального водопровода, построенного в 1980-е годы.

Реализация проекта позволит повысить надежность подачи воды, исключить аварийность и улучшить ее качество.

Глава города Олег Решетников сообщил, что это уже второй этап работ по обновлению системы водоснабжения района Машзавода, которая находилась в крайне изношенном состоянии.

"Год назад мы провели замену самотечного водопровода от ГТС Айского водохранилища до насосной станции первого подъема протяженностью 1,2 км в двухтрубном исполнении диаметром 700 мм", - отметил он.

Модернизация водоснабжения направлена на повышение комфорта и безопасностей жителей Златоуста, а также на сокращение количества аварийных ситуаций.