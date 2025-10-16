В Европе собрались запретить продажу сигарет с фильтром, чтобы снизить популярность курения

Евросоюз (ЕС) планирует запретить сигареты с фильтрами. Такое решение хотят принять после изучения отчета исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В проекте решения Совета ЕС для заседания ВОЗ говорится, что в отчёте организации "по регулированию табачных изделий" "прямо рекомендуется запретить фильтры, чтобы снизить привлекательность сигарет". Совет ЕС решил присоединиться к рекомендации ВОЗ.

Соответствующие предложения должны обсудить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре, приводит РБК данные Bild.