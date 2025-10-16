Депутаты просят разрешить выпускникам пересдавать все ЕГЭ

Группа депутатов направила в адрес министра просвещения Сергея Кравцова предложение о том, чтобы разрешить выпускникам пересдавать любые предметы на ЕГЭ. Сейчас можно пересдать только один предмет.

По опросу SuperJob, родители это массово поддерживают. Так, 90% родители учеников 10-11 классов высказались "за". Среди всех россиян - 75%. Даже среди учителей старших классов 68% поддержали идею. То есть мнение в обществе на этот счет однозначно положительное.

Однако все это снова ляжет на плечи учителей, указывает член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков. Учителей будут заставлять выходить в свой отпуск на работу, чтобы принимать пересдачу.

"Учителя перегружены, они еле-еле выживают в июне на этих ЕГЭ и ГИА. И даже если это все оплачивается, то, как правило, не очень хорошо. Но оплата все равно не решит проблему", - сказал он НСН.

В большинстве регионов оплата за участие в проведении ЕГЭ чисто символическая. Фактически эта работа неоплачиваемая.



