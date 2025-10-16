В Челябинске во время пожара спасены 16 человек

В Челябинске на улице Марченко произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным МЧС, пожар случился 15 октября, горели квартиры на третьем и четвертом этажах. Позднее сообщение о происшествии осложнило ситуацию. Жители дома были вынуждены просить помощи из окон.

Пожарные эвакуировали 16 человек, в том числе 6 детей. Один мужчина с признаками отравления угарным газом передан медикам.

Площадь огня занимала 60 кв. м. Причиной возгорания стало короткое замыкание электрообогревателя.