16 Октября 2025
Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

"Атом" награжден за активное участие в проекте "Производительность труда"

В технопарке "Университетский" наградили представителей предприятий, которые, по мнению экспертов Регионального центра компетенций, наиболее активно включились в проект "Производительность труда". Награды вручал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В числе награжденных – крупнейший на Урале строительный холдинг полного цикла "Атомстройкомплекс". На координационном совещании, посвященном национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", "Атом" представил свой кейс по успешному внедрению принципов бережливого производства на своих предприятиях.

&quot;Атомстройкомплекс&quot; получил награду за активное участие в проекте &quot;Производительность труда&quot;(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Сегодня эти принципы постепенно становятся частью ДНК нашей компании, стратегией ее развития, потому что идея их использования находит отклик как у первых руководителей, так и у коллективов на местах. Эксперты Регионального центра компетенций помогают внедрять на наших предприятиях передовые проекты повышения производительности труда, которые помогают нам быть конкурентоспособными на рынке своего продукта и достигать амбициозных целей", - рассказал заместитель генерального директора ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Алексей Филиппов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в первом этапе приоритетного национального проекта "Производительность труда", который проходил с 2021 по 2024 годы, приняли участие шесть заводов "Атома", в том числе заводы-производители стеновых блоков из автоклавного газобетона ("Теплит") и тротуарной плитки ("Берит"). По результатам проекта "Теплит" получил от Фонда развития промышленности льготный кредит на модернизацию производства и увеличил объем выпускаемой продукции на 6%, а также сделал производство полностью безотходным, а на заводе "Берит" запустили новый бетоносмесительный узел и установку "Колорист" – теперь здесь выпускают разноцветную тротуарную плитку и МАФы из белого архитектурного бетона.

&quot;Атомстройкомплекс&quot; получил награду за активное участие в проекте &quot;Производительность труда&quot;(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Строительный холдинг "Атомстройкомплекс" в этом году отметил 30-летний юбилей, поэтому, конечно, внедрять изменения было сложно. Благодаря включенности руководства во все процессы, сотрудники быстро замечали даже небольшие успехи и уверенно шли вперед. Эффект от грамотно выстроенных производственных и организационных процессов увидели как на заводах, так и на стройке. Опыт "Атома" доказывает: когда вовлечен весь коллектив, бережливое производство – это эволюция, которая не разрушает привычные процессы, а развивает и улучшает их, плавно встраиваясь в культуру компании; это уже не просто локальный кейс, а ориентир для целой отрасли, пример зрелости и лидерства в регионе", - подчеркнула руководитель проектов РЦК в сфере производительности труда Свердловской области Мария Делягина.

В этом году в проект, который стал частью нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", при поддержке Регионального центра компетенций вошли еще девять предприятий строительного дивизиона холдинга "Атомстройкомплекс".

Производительность труда, проект, награждение, Атомстройкомплекс


