"Атом" награжден за активное участие в проекте "Производительность труда"

В технопарке "Университетский" наградили представителей предприятий, которые, по мнению экспертов Регионального центра компетенций, наиболее активно включились в проект "Производительность труда". Награды вручал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В числе награжденных – крупнейший на Урале строительный холдинг полного цикла "Атомстройкомплекс". На координационном совещании, посвященном национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", "Атом" представил свой кейс по успешному внедрению принципов бережливого производства на своих предприятиях.

"Сегодня эти принципы постепенно становятся частью ДНК нашей компании, стратегией ее развития, потому что идея их использования находит отклик как у первых руководителей, так и у коллективов на местах. Эксперты Регионального центра компетенций помогают внедрять на наших предприятиях передовые проекты повышения производительности труда, которые помогают нам быть конкурентоспособными на рынке своего продукта и достигать амбициозных целей", - рассказал заместитель генерального директора ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Алексей Филиппов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в первом этапе приоритетного национального проекта "Производительность труда", который проходил с 2021 по 2024 годы, приняли участие шесть заводов "Атома", в том числе заводы-производители стеновых блоков из автоклавного газобетона ("Теплит") и тротуарной плитки ("Берит"). По результатам проекта "Теплит" получил от Фонда развития промышленности льготный кредит на модернизацию производства и увеличил объем выпускаемой продукции на 6%, а также сделал производство полностью безотходным, а на заводе "Берит" запустили новый бетоносмесительный узел и установку "Колорист" – теперь здесь выпускают разноцветную тротуарную плитку и МАФы из белого архитектурного бетона.

"Строительный холдинг "Атомстройкомплекс" в этом году отметил 30-летний юбилей, поэтому, конечно, внедрять изменения было сложно. Благодаря включенности руководства во все процессы, сотрудники быстро замечали даже небольшие успехи и уверенно шли вперед. Эффект от грамотно выстроенных производственных и организационных процессов увидели как на заводах, так и на стройке. Опыт "Атома" доказывает: когда вовлечен весь коллектив, бережливое производство – это эволюция, которая не разрушает привычные процессы, а развивает и улучшает их, плавно встраиваясь в культуру компании; это уже не просто локальный кейс, а ориентир для целой отрасли, пример зрелости и лидерства в регионе", - подчеркнула руководитель проектов РЦК в сфере производительности труда Свердловской области Мария Делягина.

В этом году в проект, который стал частью нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", при поддержке Регионального центра компетенций вошли еще девять предприятий строительного дивизиона холдинга "Атомстройкомплекс".