Путин подписал закон, запрещающий автоматически снимать деньги за онлайн-подписки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете автоматически списывать деньги с банковских карт при оплате онлайн-подписок без согласия клиента.

Закон был разработан в связи с жалобами граждан на то, что разные сервисы автоматически снимают деньги с тех карт, реквизиты которых покупатель предоставлял ранее, даже если сейчас он не хочет платить или забыл об этом. Документ запрещает платформам автоматически списывать денежные средства после удаления пользователем реквизитов банковского счета или данных об электронных средствах платежа из личного кабинета. Дальнейшее списание средств без подтверждения пользователя запрещено. Поставщики услуг будут обязаны обеспечить возможность отказа от подписки.