Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на офис МФО в Перми

В Перми суд избрал меру пресечения для 40-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации "Деньга", сообщили Накануне.RU в Индустриальном суде Перми. Мужчина заключен под стражу на два месяца по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, инцидент произошел 6 октября 2025 года. Мужчина в медицинской маске вошел в офис МФО, расположенный в доме 74/1 по улице Мира в Перми, и, угрожая сотруднице ножом, потребовал выдать ему наличные деньги.

Сотрудница организации, объяснив, что для доступа к кассе требуется время, незаметно нажала кнопку тревожной сигнализации. Осознав, что не сможет сразу завладеть деньгами, злоумышленник скрылся до приезда группы быстрого реагирования.

Подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался безработный 40-летний житель Перми, ранее судимый. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.