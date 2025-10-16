На подстанции в Волгоградской области начался пожар после падения обломков БПЛА
В Волгоградской области на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" произошел пожар после падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, возгорание оперативно ликвидируется.
Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, которые обслуживаются подстанцией. Повреждений жилых домов и пострадавших нет.
Накануне частные дома были повреждены в Волгоградской области в результате атаки беспилотников. Обломки БПЛА упали в поселке Кирова Светлоярского района.