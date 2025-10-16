Владимир Путин наградил медиков Челябинской области
Владимир Путин отметил государственными наградами медиков Челябинской области за многолетнюю и добросовестную работу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Среди награжденных президентом оказались сразу трое медицинских работников.
Медаль Луки Крымского получила офтальмолог Детской городской поликлиники №4 города Челябинска Светлана Сезганова. Почетные звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присвоены главному врачу Саткинской областной больницы Ираиде Крохиной и старшей медсестре Челябинской областной клинической больницы Светлане Попугаевой.
Государственные награды вручены за значительный вклад в развитие здравоохранения, высокий профессионализм и преданность своему делу.