Лавров: Россия не будет объединяться против кого-либо

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Россия не будет ни с кем объединяться против кого-либо.

"Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более, против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти", - сказал Лавров в интервью "Ъ".

У России и Китая есть прочная договорно-правовая база, которая предельно четко показывает наши отношения, нацеленные на то, чтобы поддерживать друг друга, содействовать друг другу в укреплении экономики, обороноспособности и укреплении позиций на международной арене, уверен министр.