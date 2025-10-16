ОСАГО в ряде регионов подорожает вдвое

В ряде регионов России увеличат "коридор" тарифов по ОСАГО на 15% в обе стороны для легковых автомобилей и на 40% для мотоциклов.

В настоящее время страховщики, устанавливая цену, вынужденно смещаются к верхней планке. У них уменьшается возможность индивидуализировать стоимость. Центробанк намерен расширить границы тарифного коридора, чтобы исправить ситуацию. В ближайшие месяцы инициатива заработает.

Также решено вдвое повысить территориальный коэффициент для субъектов из "красной зоны". В списке ЦБ РФ значится Ингушетия и Новосибирская область. За счет этого всей стране не придется платить за регионы из этого перечня.

После вступления в силу изменений верхняя граница тарифного "коридора" для легковых машин составит 8 тыс. 665 руб., а нижняя — 1 тыс. 399 руб. Эту ставку страховщик самостоятельно определяет для каждого водителя, которая умножается на коэффициенты.

За счет двух изменений стоимость ОСАГО максимально может вырасти в 2,3 раза. Однако это будет экстремальный случай — речь о самом аварийном водителе, у которого машина зарегистрирована в регионе из «красной зоны», сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что владельцев машин без ОСАГО могут начать штрафовать за каждое попадание в камеру фиксации нарушений.