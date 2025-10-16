Путин считает недопустимым благодушие при подготовке к отопительному сезону

Российский президент Владимир Путин во время совещания с членами кабмина РФ призвал жестко реализовывать все необходимые меры при подготовке к отопительному сезону.

По его словам, "благодушие здесь неуместно". Заявление главы государства последовало после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева об обеспеченности регионов топливом в преддверии зимы. "Надо то, о чем вы здесь говорили, жестко проводить в жизнь", – сказал Путин. Он выразил надежду, что в отопительный сезон "все будет своевременно и складно".

Глава государства также пообещал позднее поделиться воспоминаниями о том, как Виктор Черномырдин, когда возглавлял правительство, рекомендовал Минэнерго готовиться к прохождению осенне-зимнего периода.

Напомним, накануне отопительного сезона комитет Госдумы поддержал идею введения штрафов для теплоснабжающих организаций за неготовность к зиме. Предлагается двухступенчатая проверка: после выявления недостатков дается время на их устранение, а в случае бездействия следуют санкции.