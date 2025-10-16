Путин утвердил концепцию миграционной политики до 2030 года

Российский президент Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики страны на 2026–2030 гг.

Она определяет цели, задачи и принципы регулирования миграционных процессов, включая порядок въезда, пребывания и выезда иностранцев и лиц без гражданства из России. Из документа следует, что в 2019–2025 гг. миграционные потоки в РФ претерпели серьезную трансформацию из-за эпидемии COVID-19 и временных ограничений на международное сообщение. Сегодня фиксируется рост количества иностранцев, работающих на российской территории, в том числе из стран с визовым режимом въезда.

Миграционная политика должна снизить количество нелегальных мигрантов и правонарушений, связанных с миграцией, привлечь квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения потребностей российской экономики, сообщают "Ведомости".

Миграционный вопрос в России встает ребром и государство вынуждено экстренно пересматривать свою политику в сфере регулирования миграционных потоков. Однако предлагаемые меры, по мнению экспертов, лишь точечно решают проблемы, лечат симптомы, оставляя нетронутой болезнь системы — уязвимость и экономическую заинтересованность в теневом труде. На фоне этого нарастает напряжение в обществе, все громче звучат требования не ужесточения, а тотального пересмотра подходов к привлечению иностранной рабочей силы.