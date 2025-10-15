Глава Екатеринбурга распорядился поднять зарплаты в ДЭУ на 30%

16 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Глава Екатеринбурга распорядился поднять зарплаты в ДЭУ на 30%

Приемка коммунальной техники для работы в зимнем режиме прошла сегодня в районных дорожно-эксплуатационных управлениях Екатеринбурга. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Продолжаем плановую подготовку к зиме. Дал поручение профильному заместителю проверить готовность ДЭУ к снежному сезону. Готовность парка коммунальной техники близка к 100%, закуплены противогололедные материалы и другие расходники", — отметил он.

Градоначальник добавил, что, к сожалению, в сфере сохраняется кадровый дефицит.

"Остро стоит вопрос по механизаторам и водителям: данные специалисты высоко востребованы на рынке. Чтобы удерживать профессионалов и привлекать новые кадры, принято решение о повышении заработной платы механизаторов и водителям на 30% с нового года", – сообщил глава города.

Итак, с нового года заработная плата водителей и механизаторов ДЭУ будет увеличена на 30%, что является мерой борьбы с кадровым дефицитом в отрасли. Это повышение станет самым значительным за последние годы и направлено не только на сохранение опытных сотрудников, но и на повышение престижа коммунальных профессий.

Также важно, что техническая готовность спецтранспорта к зимнему сезону приближается к абсолютной отметке в 100%, а на складах уже имеются все необходимые противогололедные материалы.

Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко, предстоящей зимой на борьбу со снегом на улицы Екатеринбурга готовы выйти более 400 единиц дорожной техники: это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, подметальные тракторы, самосвалы и другая спецтехника. Каждая машина прошла необходимый технический осмотр и подготовлена к работе в условиях уральских морозов. 

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Особое внимание уделено оснащению техники современным навигационным оборудованием, что позволит более эффективно планировать маршруты уборки и контролировать выполнение работ в режиме реального времени. 

Также ДЭУ Екатеринбурга обеспечены необходимым количеством противогололедных материалов.

"Противогололедными материалами мы полностью укомплектованы. Мы в сезон – конец года, начало года и конец следующего года – расходуем 900 тонн бионорда. Все куплено – ждем снега", – рассказал директор ДЭУ Ленинского района Антон Дедков.

В администрации уральской столицы подчеркивают, что созданы все условия для того, чтобы предстоящая зима была встречена во всеоружии – как с технической точки зрения, так и в части мотивации персонала, от которого напрямую зависит чистота и безопасность городских дорог.

Теги: уборка города, ДЭУ, зарплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети