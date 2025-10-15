Глава Екатеринбурга распорядился поднять зарплаты в ДЭУ на 30%

Приемка коммунальной техники для работы в зимнем режиме прошла сегодня в районных дорожно-эксплуатационных управлениях Екатеринбурга. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Продолжаем плановую подготовку к зиме. Дал поручение профильному заместителю проверить готовность ДЭУ к снежному сезону. Готовность парка коммунальной техники близка к 100%, закуплены противогололедные материалы и другие расходники", — отметил он.

Градоначальник добавил, что, к сожалению, в сфере сохраняется кадровый дефицит.

"Остро стоит вопрос по механизаторам и водителям: данные специалисты высоко востребованы на рынке. Чтобы удерживать профессионалов и привлекать новые кадры, принято решение о повышении заработной платы механизаторов и водителям на 30% с нового года", – сообщил глава города.

Итак, с нового года заработная плата водителей и механизаторов ДЭУ будет увеличена на 30%, что является мерой борьбы с кадровым дефицитом в отрасли. Это повышение станет самым значительным за последние годы и направлено не только на сохранение опытных сотрудников, но и на повышение престижа коммунальных профессий.

Также важно, что техническая готовность спецтранспорта к зимнему сезону приближается к абсолютной отметке в 100%, а на складах уже имеются все необходимые противогололедные материалы.

Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко, предстоящей зимой на борьбу со снегом на улицы Екатеринбурга готовы выйти более 400 единиц дорожной техники: это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, подметальные тракторы, самосвалы и другая спецтехника. Каждая машина прошла необходимый технический осмотр и подготовлена к работе в условиях уральских морозов.

Особое внимание уделено оснащению техники современным навигационным оборудованием, что позволит более эффективно планировать маршруты уборки и контролировать выполнение работ в режиме реального времени.

Также ДЭУ Екатеринбурга обеспечены необходимым количеством противогололедных материалов.

"Противогололедными материалами мы полностью укомплектованы. Мы в сезон – конец года, начало года и конец следующего года – расходуем 900 тонн бионорда. Все куплено – ждем снега", – рассказал директор ДЭУ Ленинского района Антон Дедков.

В администрации уральской столицы подчеркивают, что созданы все условия для того, чтобы предстоящая зима была встречена во всеоружии – как с технической точки зрения, так и в части мотивации персонала, от которого напрямую зависит чистота и безопасность городских дорог.