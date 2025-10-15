Глава Минздрава РФ Мурашко не смог прилететь в Екатеринбург

95-летие Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) прошло без очного участия министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Он не смог прилететь в Екатеринбург из-за загруженного графика, а потому поздравил родной вуз по видеосвязи.

"95 лет — это история, написанная вашими руками. Это целая эпоха самоотверженного труда, открытий, тысячи подготовленных специалистов, которые каждый день спасают жизни и дарят здоровье людям",— цитирует Мурашко "Ъ-Урал".

Внезапная смена планов Мурашко расстроила не только сотрудников и студентов УГМУ, но и сотрудников Уральского института кардиологии, которые хотели встретиться с министром, чтобы обсудить кадровые перестановки. Работники недовольны сменой руководства в кардиоцентре, о которой распорядилось региональное министерство. Сейчас место и.о. главврача занимает анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Андрей Лозовский. Бывшего главного врача Яна Габинского 7 октября отправили в отставку из-за достижения предельного возраста.