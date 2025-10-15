Победить рак можно: в Челябинске открылась уникальная фотовыставка "Сильнее, чем диагноз"

В Центре детской онкологии и гематологии Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) открылась уникальная фотовыставка "Сильнее, чем диагноз".

Проект, инициированный Благотворительным фондом Русской медной компании в честь 20-летия своей деятельности, рассказывает истории детей, сумевших победить рак. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, героями выставки стали ребята, которым в свое время врачи поставили страшный диагноз.

Одной из самых вдохновляющих стала история Антона: юноше было всего 14 лет, когда он узнал, что болен раком лимфатической системы. Семья Антона не опустила рук и начала бороться с тяжелым недугом. Лечение заняло около двух лет. Существенную помощь в приобретении дорогостоящих лекарств, заменивших трансплантацию костного мозга, оказал Благотворительный фонд РМК.

Проведенное Антоном в больнице время не прошло даром – молодой человек так вдохновился работой врачей, что решил связать свою жизнь с медициной. В этом году он с отличием окончил медицинский университет и устроился на работу в городскую больницу педиатром. Теперь Антон помогает маленьким пациентам выздоравливать, а открытие данной фотовыставки считает отличным способом показать детям и их родителям, что победить рак можно.

"Когда ты смотришь на фотографии людей, которые реально вылечились от онкологии, ты понимаешь, что это возможно! А еще это очень сильно повышает мотивацию родителей не опускать руки и бороться за своего ребенка. Как когда-то это сделала моя мама. Она была уверена, что мы победим рак! И мы его победили!", - рассказывает Антон.

Первыми посетителями фотовыставки "Сильнее, чем диагноз" стали маленькие пациенты Центра со своими родителями, победившие рак молодые люди и девушки, и врачи ЧОДКБ. Каждый из них убежден: вера, поддержка и ежедневный, самоотверженный труд могут творить настоящие чудеса.

"Ежегодно раком в Челябинской области заболевает около 120 мальчиков и девочек. К счастью, примерно 86-87% из них не просто выживают, а выздоравливают! И во многом это заслуга наших спонсоров, которые помогают конкретным пациентам, а также обеспечивают наш Центр необходимой техникой. Мы очень благодарны Русской медной компании за всю помощь, которую уже более 15 лет она оказывает детям. К примеру, не так давно у нас сломался наркозный аппарат. Мы обратились за помощью в РМК и нам его тут же купили", - рассказала руководитель Центра детской онкологии и гематологии Челябинской областной детской клинической больницы Ирина Спичак.

Благотворительный фонд РМК, учрежденный в 2005 году, активно поддерживает тех, кто нуждается в помощи. За годы работы фонда поддержку получили более 400 тысяч человек. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха, сотрудничая с онкологическими центрами Свердловской и Челябинской областей. Благодаря его деятельности, более трех тысяч детей с онкологическими заболеваниями получили помощь, а для восстановления слуха было закуплено свыше тысячи цифровых многоканальных аппаратов. Помимо этого, фонд реализует масштабные программы в сфере медицины, а также поддерживает социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты, оказывает помощь ветеранам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Истории наших подопечных показывают нам, что, если ты можешь, нужно помогать. Многим из этих ребят мы помогали много лет назад, и сегодня видим, как они выросли и кем стали. Это настоящее счастье знать, что они здоровы и смогли реализовать себя. Проектом "Сильнее, чем диагноз" мы хотим показать всем, кто только находится на пути к выздоровлению, что не нужно опускать руки. Главное – не терять веру и доверять врачам!", - отмечает руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.