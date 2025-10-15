В Туапсинском районе Кубани второй раз за день объявлена угроза атаки БЭК
Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Туапсинском округе Кубани второй раз за день.
Жителей просят срочно покинуть прибрежную полосу.
"Ожидаем появления в нашей акватории безэкипажных катеров", - сообщил глава округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
Утром жителей также предупреждали о возможности появления БЭК в акватории Черного моря.
В начале октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. В результате загорелось помещение охраны, ранения получили два человека, их госпитализировали.