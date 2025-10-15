В Перми задержали подозреваемого в убийстве охранника автостоянки

В Перми задержали подозреваемого в убийстве охранника автостоянки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

13 октября 2025 года около подсобного помещения возле одного из домов по ул. Революции, обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти. Следователи вместе с полицейскими установили и задержали подозреваемого. Им оказался знакомый убитого - житель Перми 1976 года рождения.

По данным следствия, ночью 13 октября злоумышленник попросил у потерпевшего переночевать в подсобном помещении, однако тот ему отказал в грубой форме. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес удары кулаками и ногами в область головы и тела потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления, уничтожив вещественные доказательства – сжег свою одежду со следами крови потерпевшего.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователем проведены осмотры места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.