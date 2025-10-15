В Екатеринбурге перекрыли канал незаконной миграции из Восточной Азии

В Екатеринбурге силовики перекрыли очередной канал незаконной миграции. По делу проведены обыски.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ России по Свердловской области, речь идет о нескольких жителях региона, с 2017 года по настоящее время организовавших незаконное пребывание в РФ мигрантов из Восточной Азии. Делалось это путем подачи в уполномоченные органы документов для пребывания иностранцев на территории России, содержащих ложные сведения о цели визита, месте работы и временного пребывания.

Против организаторов канала незаконной миграции возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующей статье. По местам проживания и работы фигурантов уже проведены обыски. Изъяты документы и оттиски печатей, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также техника и списки ранее легализованных иностранцев.

Напомним, что в сентябре силовиками был перекрыт канал незаконной миграции. Тогда работали спецслужбы сразу двух уральских регионов и не обошлось без задержаний.