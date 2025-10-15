В Челябинской области воспитатель детсада обвиняется в майнинг-мошенничестве

В Уйском районе Челябинской области воспитатель детского сада обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, женщина на протяжении 2,5 лет подавала в МКУ "Управление образовательного Уйского района" документы для получения компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, значительная часть потребленной электроэнергии использовалась не для бытовых нужд, а для майнинга криптовалюты ее супругом, который организовал "майнинг-ферму" в жилом доме.

Этими действиями женщине удалось незаконно получить выплаты, причинив материальный ущерб МКУ "Управление образовательного Уйского муниципального района" на сумму более 382 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Уйский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит реальный срок лишения свободы.