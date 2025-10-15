Бастрыкин заинтересовался мигрантом, домогавшимся девушки в автобусе в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в екатеринбургском автобусе, где мигрант домогался до молодой пассажирки. Видео, где девушка ругает извращенца, разлетелось по сети и дошло до следователей, после чего было возбуждено уголовное дело.

Ранее Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург" опубликовал видео, на котором девушка пытается заснять обидчика, спрашивая, как он посмел распускать руки. Сам же мужчина нерусской национальности закрывает лицо. В какой-то момент кто-то из мужчин просит девушку не поднимать шум и не привлекать внимание других пассажиров.

"Громко говорю? А то, что твой друг, не друг, или просто там, например, вы одной национальности, домогался меня, это нормально? Я не должна орать? А потом спрятал лицо, когда я на него наорала, - сказала девушка, а потом снова обратилась к извращенцу. - Давай ты останешься и выйдешь вместе со мной. И потом с тобой поговорит мой мужчина, и потом вы уже поймете, имеешь ли ты право меня трогать или нет".

Инцидент произошел в автобусе маршрута №56. Пассажирка пыталась задержать мигранта до своей остановки, так как там ее ждал парень, однако тот, испугавшись последствий, сбежал.

"Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера". Главой ведомства поручено руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - сообщили в пресс-службе СКР.