В Челябинской области отменен режим "беспилотной опасности"

15 октября 2025 года в 12:45 по местному времени в Челябинской области был отменен режим "беспилотной опасности", введенный ранее в связи с угрозой падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом Накануне.RU сообщили в управлении МВД России по региону.

Решение от отмене было принято региональным оперативным штабом по беспилотным воздушным судам. В министерстве общественной безопасности Челябинской области сообщили, что все государственные учреждения и предприятия региона продолжают работать в штатном режиме.