В Тюмени мужчину осудили за двойное убийство 27-летней давности

В Ленинском районном суде Тюмени оглашен приговор мужчине, совершившему 27 лет назад двойное убийство, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд признал виновным Николая Лукаева 1963 года рождения виновным в убийстве двух человек (п. "а", "в", "к" ст. 105 УК РФ).

Установлено, что с 25 марта 1998 года по 30 марта 1998 года Николай со своей знакомой Татьяной в квартире на улице Широтной в Тюмени распивали спиртные напитки. Женщина оскорбила Николая, и между ними произошла ссора. Лукаев нанес женщине 34 удара молотком по голове и задушил телефонным проводом. В квартире находился ее племянник-инвалид (без ноги), в момент ссоры он мылся в душе. Лукаев убил и его, после чего скрылся.

С 1998 года Лукаев проживал в Тюмени и в июне 2024 года при устройстве на работу в частное охранное предприятие он обратился в полицию и прошел дактилоскопию, в результате чего было установлено совпадение следов рук на его дактилокарте с отпечатками, найденными в квартире на улице Широтной в 1998 году.

В судебном заседании Лукаев признал вину частично.

В последнем слове раскаялся в содеянном, просил суд строго не наказывать его. Суд назначил Лукаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.