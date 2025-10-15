В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей

В российских школах начали проводить социально-психологическое тестирование подростков под предлогом выявления их эмоционального состояния и потенциальных рисков поведения.

Тест проходят школьники с 13 лет. Для участия нужно письменное согласие родителей или законных представителей. После 15 лет подросток может подписать согласие сам.

Замглавы Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева заявила, что это правильно. Многие говорят, что уровень тревожности у подростков высок, а значит, нужно выявлять опасности заранее. Важно лишь, чтобы вопросы не разрушали уверенность подростка в том, что он защищен.

При этом многие родители отрицательно относятся в разным тестам в школе и прочим опросам, не имеющим отношения к обучению детей.