В воссоединенных регионах отсрочат обязательную сдачу ЕГЭ

Правительство поддержало законопроект о продлении сдачи ЕГЭ по желанию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 1 января 2028 года. Об этом сообщил замдиректора департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Минпросвещения РФ Павел Белоконь на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Законопроект был внесен в августе Заксобранием Запорожской области и связан с тем, что ранее предполагалось, что переход должен завершиться в 2025/2026 учебном году. Но из-за продолжающихся боевых действий, дефицита кадров и недостаточной материально-технической базы большинство учебных заведений не в состоянии выполнить все требования. Существующий переходный срок породил коллизию, связанную с тем, что недавно освобожденные города и поселки, находясь в полуразрушенном состоянии, но переходя в российскую юрисдикцию, сталкиваются с необходимостью практически мгновенно переходить на российские стандарты, что невозможно. И не исключено, что переходный период придется снова продлевать и после 2028 года.

Характерно, что в 2025 году во всех четырех регионах ЕГЭ сдавали менее 2 тыс. выпускников из более чем 20 тыс. Даже спустя три года выпускники в них массово не хотят сдавать ЕГЭ.



